Die OECD hat eine schwarze Liste von Staaten veröffentlicht, die reiche Steuerhinterzieher anlocken. Doch das Finanzamt zu täuschen wird immer schwieriger.

Die Aufregung muss groß gewesen sein. Nur wenige Tage nachdem die Industrieländergemeinschaft OECD im Oktober eine schwarze Liste veröffentlicht hatte, lenkten die ersten vier Länder ein. Man sei "erfreut", dass die Regierungen umgehend Maßnahmen ergriffen hätten, lobte OECD-Steuerdirektor Pascal Saint-Amans. In Kolumbien, Mauritius, Monaco und auf der Karibikinsel Montserrat könnten Anleger nicht mehr durch den Kauf "goldener Pässe" oder von Visa ihren Wohnsitz verschleiern und den Fiskus in ihrer Heimat betrügen. Inzwischen gilt dies auch für das Offshore-Finanzzentrum Panama, das die OECD Ende November von der Liste gestrichen hat. Auf der Liste stehen aber noch 16 Länder mit großzügigen "Citizenship"- und "Residence by Investment"-Programmen - darunter neben Malta, ...

