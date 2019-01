Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. vollzieht Namensänderung des Unternehmens in Wayland Group Corp. DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. vollzieht Namensänderung des Unternehmens in Wayland Group Corp. 08.01.2019 / 07:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Maricann Group Inc. vollzieht Namensänderung des Unternehmens in Wayland Group Corp. TORONTO, ONTARIO. 08. Januar 2019 - Maricann Group Inc. (CSE: WAYL) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Wayland" oder das "Unternehmen"), freut sich bekannt zu geben, dass die angekündigte Namensänderung in Wayland Group Corp. nun abgeschlossen ist. Am 24. September 2018 gab das Unternehmen die vorgeschlagene Namensänderung bekannt, um die fortlaufende globale Expansion besser widerzuspiegeln. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Aktien am 10. Januar 2019 an der Canadian Securities Exchange unter dem neuen Namen Wayland Group Corp. gehandelt werden. Das WAYL-Tickersymbol des Unternehmens wird sich nicht ändern. Über Wayland Group Corp. Wayland ist ein vertikal integrierter Züchter und Verarbeiter von Cannabis. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau von Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß den bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsstätten in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz sowie in Allesandria im Piemont, Italien, in Ibague, Kolumbien, in London im Vereinigten Königreich und Argentinien. Wayland verfolgt weltweit weitere neue Gelegenheiten, um die Lebensqualität durch Cannabis zu verbessern. Für weitere Informationen über Wayland besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.waylandgroup.com. Kontakte: Investor Relations: Graham Farrell VP Communications Graham.Farrell@waylandgroup.com Tel.: 647-643-7665 Medienanfragen: media@waylandgroup.com Corporate Headquarters (Kanada) Wayland Group Corp. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 08.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 764015 08.01.2019 ISIN CA5667241007 AXC0047 2019-01-08/07:37