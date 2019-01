Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Kion von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 59 auf 42 Euro gesenkt. Der Zyklus für Flurförderzeuge stehe am Wendepunkt, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechne damit, dass das Wachstum im Geschäftsfeld Supply Chain Solutions ins Stottern geraten dürfte und erwartet Druck auf die Gewinnmargen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 04:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-01-08/07:59

ISIN: DE000KGX8881