Supply-Chain-Management mit Software von Simmeth System

Nürnberg / Burghausen 08.01.2019 07:30

Wie ein weltweit agierendes Unternehmen Prozesse vom Einkauf bis zum Vertrieb methodisch und kontinuierlich optimiert, zeigt die [url=https://www.nuernbergmesse.de]NürnbergMesse[/url]. Die Anwendungen des Softwarehauses [url=https://www.simmeth.net]Simmeth System[/url] unterstützen die Messegesellschaft bei regelmäßigen Bewertungen von Lieferanten und Vertriebspartnern.

Über den 1. Platz freuen sich 2018 die Teams aus Österreich und Frankreich. Jeweils 91 von 100 möglichen Punkten haben beide Auslandsvertretungen (AV) der NürnbergMesse bei der jährlichen AV-Partnerbewertung erreicht. Mit nur einem Punkt Abstand rangiert das Doppel aus Großbritannien und Italien hinter ihnen. Insgesamt bewertet die [url=https://www.nuernbergmesse.de]NürnbergMesse[/url] so jährlich rund 20 ihrer "AVs".

Weltweit verfügt die Messegesellschaft, die zu den Top-15 der Welt gehört, über ein Netzwerk aus Tochtergesellschaften in China, Nordamerika, Brasilien, Italien und in Indien sowie ca. 50 Auslandsvertretungen, die in über 100 Ländern aktiv sind. Sie alle tragen dazu bei, dass auf den rund 120 nationalen und internationalen Fachmessen und Kongressen in Nürnberg und weltweit über 35.000 Aussteller mit bis zu 1,5 Millionen Besuchern zusammenfinden.

Die jährliche AV-Partnerbewertung wird von der [url=https://www.nuernbergmesse.de]NürnbergMesse[/url] seit neun Jahren durchgeführt, um die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern und den Vertriebspartnern rund um den Globus zu optimieren. Die Messegesellschaft nutzt dabei die [url=https://www.simmeth.net/software/sc-evaluator/]Software "SC-Evaluator"[/url] von [url=https://www.simmeth.net]Simmeth[/url].

Der Beurteilungsprozess läuft weitgehend automatisch ab: Per E-Mail werden die Mitarbeiter der [url=https://www.nuernbergmesse.de/]NürnbergMesse[/url], welche die AVs bewerten sollen, über eine anstehende Beurteilung informiert. Über einen Link gelangen sie zu einem webbasierten Fragenbogen. Mit der Beantwortung von zehn Fragen können die Mitarbeiter die Leistung und Fähigkeiten der jeweiligen AV beurteilen. Kriterien sind u.a. Markt- und Branchenkenntnis, Innovationsfähigkeit/Ideen, Vertriebsorientierung und Zuverlässigkeit.

Die Auswertung der Antworten übernimmt anschließend der [url=https://www.simmeth.net/software/sc-evaluator/]SC-Evaluator[/url] von [url=https://www.simmeth.net]Simmeth[/url]. Anhand einer gewichteten Scorecard errechnet die Software automatisch die Ergebnisse der AVs. Nach Abschluss und Auswertung erhalten die bewertenden Mitarbeiter der [url=https://www.nuernbergmesse.de/]NürnbergMesse[/url] eine Information über die Top-Platzierungen. Außerdem werden die Vertriebspartner ausführlich über ihre Ergebnisse in den einzelnen Disziplinen informiert.

Die erkannten Verbesserungspotenziale ziehen die zuständigen Mitarbeiter der [url=https://www.nuernbergmesse.de/]NürnbergMesse[/url] für die Jahresgespräche mit den Auslandsvertretungen heran, um die Zusammenarbeit und Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern. Alle Ergebnisse fließen zusätzlich in eine Datenbank, wo sie systematisch abgespeichert werden. So können die zuständigen Mitarbeiter der [url=https://www.nuernbergmesse.de/]NürnbergMesse[/url] auf eine Bewertungshistorie zugreifen - eine wichtige Voraussetzung für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. "Gestützt auf die Ergebnisse der Vertriebspartnerbewertung konnten wir die letzten neun Jahre unsere Vertriebsprozesse kontinuierlich verbessern", so Katrin Lederer, Abteilungsleiterin International Sales & Business Management bei der [url=https://www.nuernbergmesse.de/]NürnbergMesse[/url].

Zusätzlich honoriert die[url=https://www.nuernbergmesse.de/] NürnbergMesse[/url] die Bereitschaft zur Bewertung und stetigen Verbesserung: Die drei besten Vertriebspartner erhalten jährlich von der Messegesellschaft einen Award, der auch mit einem Bonus verbunden ist. "Der [url=https://www.simmeth.net/software/sc-evaluator/]SC-Evaluator[/url] zeigt Verbesserungspotenziale in der Zusammenarbeit mit unseren internationalen Vertriebspartnern und Lieferanten auf. Das Verfahren ist sehr transparent und wird von unseren Partnern geschätzt", so Heiko Menn, Senior Manager im Zentraleinkauf bei der [url=https://www.nuernbergmesse.de/]NürnbergMesse[/url].

