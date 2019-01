Expedeon AG unterzeichnet Lizenz- und Liefervereinbarung mit Cell Guidance Systems für Lightning-Link(R) Rapid Biotinylation-Technologie DGAP-News: Expedeon AG / Schlagwort(e): Vereinbarung Expedeon AG unterzeichnet Lizenz- und Liefervereinbarung mit Cell Guidance Systems für Lightning-Link(R) Rapid Biotinylation-Technologie (News mit Zusatzmaterial) 08.01.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG 08. Januar 2018 Expedeon AG unterzeichnet Lizenz- und Liefervereinbarung mit Cell Guidance Systems für Lightning-Link(R) Rapid Biotinylation-Technologie - Cell Guidance Systems erhält Lizenz zur Verwendung der Lightning-Link(R) Technologie bei der Herstellung der TRIFic exome detection immunoassay kits - Expedeon wird bevorzugter Lieferant für Immunreagenzien von Cell Guidance Systems Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 08. Januar 2019 - Die Expedeon AG (Frankfurt: EXN; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute die Unterzeichnung einer Liefer- und Lizenzvereinbarung mit Cell Guidance Systems über die Verwendung seiner Lightning-Link(R) Rapid Biotinylation-Technologie zur Produktion von TRIFic Immunoassays (Time Resolved Immunofluorescence Exosome Detection Assay) bekannt. Cell Guidance Systems entwickelt therapeutische Produkte zur Anwendung in der Medizin und der Life Science-Forschung und profitiert bereits seit zwei Jahren von der Anwendung der Lightning-Link(R)-Technologie. Mit dem Abschluss dieser Lizenzvereinbarung wird Expedeon der bevorzugte Lieferant für Immunreagenzien von Cell Guidance Systems. Der schnelle TRIFic Assay von Cell Guidance Systems liefert quantitative Daten aus gereinigten und ungereinigten Proben, einschließlich direkter Messungen von Exosomen im Plasma. TRIFic Exosomen-Assays sind für weit verbreitete Marker von Exosomen verfügbar, einschließlich der Tetraspanin-Proteine CD9, CD63 und CD81, und bieten eine hohe Empfindlichkeit, die über einen breiten Probenbereich eindeutig und konsistent ist. Der Expedeon Lightning-Link(R) Rapid Biotin Kit ermöglicht die schnelle, direkte Biotinylierung von Antikörpern, Proteinen und Peptiden oder jedem anderen Biomolekül mit einer verfügbaren Amingruppe bei 100%iger Rückgewinnung des Ausgangsmaterials. Der Kit ist optimiert für Assays, bei denen das biotinylierte Protein mit Streptavidin eingefangen wird, das auf einer Oberfläche immobilisiert ist. Das Kit benötigt nur 30 Sekunden Anwendungszeit und die Konjugate sind in weniger als 20 Minuten einsatzbereit. Die Technologie ist vollständig skalierbar von 10ug bis 1g oder mehr und ist streng QC-geprüft für gleichbleibend hohe Qualität und ausgezeichnete Batch-to-Batch-Reproduzierbarkeit. Die Verwendung der Lightning-Link(R) Biotin-Technologie von Expedeon ermöglicht es Cell Guidance Systems, TRIFic Detektionsassays je nach Bedarf mit hochgradig reproduzierbaren und skalierbaren Ergebnissen herzustellen. Cell Guidance Systems wird von Kosteneinsparungen bei Detektionsantikörpern und sekundären Immunreagenzien profitieren und zudem erhöhte Produktionsausbeuten und eine verbesserte Handhabung der Immunoassays erzielen. Dr. Heikki Lanckriet, CEO und CSO von Expedeon, kommentierte: "Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit Cell Guidance Systems zusammen und freuen uns, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Unsere Technologie bietet eine schnelle, einfach zu bedienende und effiziente Methode zur Markierung von Antikörpern, und wir sind zuversichtlich, dass sie Cell Guidance Systems bei der Entwicklung und Produktion ihrer TRIFic-Detektionsassay-Kits gut unterstützen wird. Die jüngste Vereinbarung folgt einer Reihe von Lizenz- und Lieferverträgen mit verschiedenen Partnern für Lightning-Link(R) und unterstreicht die steigende Nachfrage in Wissenschaft und Industrie nach unseren proprietären Lösungen, die dazu beitragen, den Bereich der Life Sciences Forschung voranzutreiben." Dr. Laur-Alexandru Botos, Senior Research Scientist bei Cell Guidance Systems, sagte: "Unser TRIFic Kit ist ein äußerst empfindlicher, zeitaufgelöster Europium-Immunfluoreszenztest für Exosomen-Marker. Mit der Lightning-Link(R) Rapid Biotin-Technologie werden stabile Biotin-Konjugate als Komponenten dieser Plattform erzeugt. Wir haben festgestellt, dass Expedeons hochmoderne Technologien zuverlässig sind und die hohen von unseren Kunden geforderten Standards erfüllen. Dies ist von unschätzbarem Wert, um sicherzustellen, dass Forscher mit den TRIFic Immunoassy-Kits Zeit und Kosten sparen." Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Expedeon AG Dr. Heikki Lanckriet CEO/CSO Tel.: +44 1223 873 364 E-Mail: heikki.lanckriet@expedeon.com Investorenwebseite: www.investors.expedeon.com/de Cell Guidance Systems Dr. Laur-Alexandru Botos Tel.: +44 1223 967316 Email: info@cellgs.com MC Services AG (Investor Relations und International Media Relations) Raimund Gabriel Managing Partner Tel.: +49 89 210228 0 E-Mail: expedeon@mc-services.eu Zyme Communications (Trade und UK Media Relations) Katie Odgaard Tel.: +44 (0)7787 502 947 E-Mail: katie.odgaard@zymecommunications.com Über die Expedeon AG: www.expedeon.com Expedeon ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten. Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. 