Das Analysehaus Jefferies hat BMW von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 78 Euro gesenkt. Die Zeit, in der BMW seinen Rivalen Daimler mit besseren Margen und einem besseren freien Barmittelfluss hinter sich gelassen habe, scheine zu Ende zu sein, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Premium-Geschäftsmodelle der Autobauer hätten ihre Expansionsgrenzen erreicht und stellten nun auch BMW vor Herausforderungen./ajx/la

