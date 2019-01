Die Schwächephase in der deutschen Industrie reißt nicht ab. Im Monatsvergleich sei die Gesamtproduktion im November um 1,9 gefallen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Mittel einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

Außerdem war der Dämpfer im Vormonat Oktober stärker wie bisher bekannt ausgefallen. Das Bundesamt revidierte den Produktionsrückgang von zuvor 0,5 Prozent auf 0,8 Prozent. Besonders starke Rückgänge zeigten sich im November bei der Herstellung von Konsumgütern, die um 4,1 Prozent zurückging. Außerdem lag die Energieerzeugung 3,1 Prozent niedriger als im Oktober, die Bauproduktion schrumpfte um 1,7 Prozent./jkr/jha/

AXC0059 2019-01-08/08:18