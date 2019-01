Die Geschäftsführung der Veolia Deutschland GmbH hat seit Jahresbeginn einen neuen Vorsitzenden. Matthias Harms hat den Posten von Etienne Petit übernommen. Als neuer Landesdirektor von Veolia Deutschland berichtet Harms an Patrick Labat, den Veolia-Chef für Nordeuropa, teilte das Unternehmen weiter mit. Der neue Deutschland-Chef will die Geschäftsaktivitäten in den kommenden Jahren weiter entwickeln. ...

