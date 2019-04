Berlin (ots) - Einen alarmierenden Anstieg antiziganistischer Diskriminierung in Berlin beklagt die hiesige Roma-Organisation "Amaro Foro". Für Pressesprecherin Andrea Wierich gehört dazu auch das geplante Gesetz gegen "Schwarzarbeit und Sozialmissbrauch", das darauf abziele, Roma von Kindergeldbezügen auszuschließen. Das sagte Wierich im Interview der Tageszeitung "neues deutschland" (Montagsausgabe). Daneben kritisierte die Expertin auch das Vorgehen der Polizei und den Aktionsplan des Landes Berlin. Dieser hantiere zu sehr mit ethnischen Zuschreibungen sowie Defiziten und setze auf Segregation statt auf die Fähigkeiten der Roma, so die Sprecherin.



