Die Privatbank Berenberg hat Ryanair von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 12,60 auf 9,75 Euro gesenkt. Die Preisfestlegungsrisiken für Kurzstreckenflüge stiegen und könnten eine Wertfalle für Billigfluggesellschaften mit gedrosselter Gewinndynamik sein, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die irische Fluggesellschaft sei nachhaltigem Wettbewerbsdruck bei den Ticketpreisen ausgesetzt, während Fortschritte bei den Kosten sehr unsicher seien./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 18:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN IE00BYTBXV33

AXC0061 2019-01-08/08:23