Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-08 / 08:05 *US-Dollar Liquidität: "Spiel, Satz und Sieg" 2018 für den Rücklagenfonds I USD* Nicht nur Amerikaner müssen ihre Liquidität sicher, rentierlich und liquide parken. In dieser Disziplin entwickelte sich seit Auflage Mitte 2018 der Rücklagenfonds mit beeindruckendem Tempo zur benchmark-Fondslösung für strategische US-Dollar Liquidität. *ISIN: DE000A2JF832* Unbeirrt von den aktuellen Turbulenzen an den Aktienmärkten liegt der Fonds pünktlich zum Jahresende und nicht unerwartet auf Rekordhoch. Diesem dürften viele weitere folgen. Der seit September erfolgte weitere Anstieg der Zinsdifferenz zwischen EUR und USD hat als einer der wesentlichen Performancetreiber des Fonds dazu geführt, dass das Ertragspotential des Rücklagenfonds für die kommenden Monate nochmal gestiegen ist (Renditeerwartung >4,00% p.a.in USD). Der Rücklagenfonds bietet sich daher als eine einzigartige Möglichkeit an, sich dieses historisch hohe Niveau zu sichern und somit davon zu profitieren. Der Fonds ist für Käufe offen. Börsentägliche Liquidität. Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=WBSBYWYPAV [1] Dokumenttitel: Rücklagenfonds I USD - der smarte USD Geldparkplatz Emittent/Herausgeber: BPM - Berlin Portfolio Management GmbH 2019-01-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 762417 2019-01-08 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6554c379b30f96cb804fe92655333e81&application_id=762417&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2019 02:05 ET (07:05 GMT)