Das Analysehaus RBC hat Vodafone von "Outperform" auf "Underperform" doppelt abgestuft und das Kursziel von 260 auf 125 Pence mehr als halbiert. Der Mobilfunker agiere in herausfordernden Märkten und habe trotz Synergie-Effekten und Kostensenkungen nur sehr wenig finanziellen Spielraum, schrieb Analyst Wilton Fry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Selbst ohne konjunkturellen Abschwung sei die Dividende nicht zu halten./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 17:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-01-08/08:35

ISIN: GB00BH4HKS39