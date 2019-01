Die neue Marke des global führenden Workforce-Management-Unternehmens spiegelt die Mission und Investitionen wider, um neue Wege zu finden, wie Unternehmen die benötigten Fachkräfte zur Förderung ihres Wachstums gewinnen können.

Das weltweit führende Workforce-Management-Unternehmen ZeroChaos firmiert nun unter dem Namen Workforce Logiq, um die neue Mission des Unternehmens widerzuspiegeln: die Bereitstellung von Fachkompetenz und die Vermittlung neuer Wege, wie Unternehmen die benötigten Fachkräfte gewinnen können, um das Wachstum zu fördern.

"Der Name ZeroChaos hat unseren Kunden im Verlauf der vergangenen 20 Jahre gute Dienste geleistet", so Jim Burke, CEO von Workforce Logiq. "Da Unternehmen nun eine verbessertes Management, eine bessere Leistung sowie eine finanzielle Kontrolle über deren globale Belegschaft als auch Mitarbeiterakquise benötigen, bringt der Name Workforce Logiq den vollständigen Wert unserer heutigen Tätigkeiten die Verbindung menschlicher Intelligenz und datenbasierter Informationen für ein leichteres Management seitens der Human-Ressource- und Beschaffungs-Teams besser zum Ausdruck."

Das Lösungsportfolio von Workforce Logiq, zu dem Managed Service Provider (MSP), Vendor Management System (VMS) und Recruitment Process Outsourcing (RPO) Programme gehören, bietet den Führungskräften der Human-Ressource- und Beschaffungs-Teams die erforderlichen Informationen und vermittelt wichtige Einsichten, um ihre globalen Teams zuverlässig zu verwalten, die Ertragskraft zu verbessern und das Wachstum zu fördern.

Der neue Slogan des Unternehmens Intelligence at Work in Verbindung mit seinem neuen Logo wurde ausgearbeitet, um den "IQ" des Unternehmens zu veranschaulichen. Dies impliziert die Konzentration auf Business Intelligence, KI-basierte und zum Patent angemeldete Innovationen sowie moderne Rekrutierungsmodelle, die einen Mehrwert für den Kunden verkörpern, um der Konkurrenz in den Bereichen Marktverständnis, Rekrutierung und die Bindung von Fachkräften aus aller Welt zuvorzukommen.

Mit Unterstützung von The Carlyle Group, einem globalen alternativen Vermögensverwalter, wurde Workforce Logiq im Jahr 1999 unter dem Namen ZeroChaos gegründet und ist nun mit mehr als 1.000 Mitarbeitern in 50 Ländern tätig.

"Die Mitarbeiter sind der bedeutendste Vermögenswert aller Unternehmen. Das Aufspüren, die Gewinnung für die Unternehmen und die Verwaltung dieser Fachkräfte waren noch niemals zuvor von derart großer Bedeutung für den Erfolg der Unternehmen", so Cam Dyer, Mitglied des Board of Directors von Workforce und Managing Director von Logiq und Co-Head of the Global Technology, Media and Telecommunications (TMT) Group von The Carlyle Group.

Julius Genachowski, Mitglied des Board of Directors von Workforce Logiq, Managing Director der Carlyle Group und ehemaliger Chairman der Federal Communications Commission, erklärte: "Auf der Grundlage eines nahezu 20-jährigen Erfolgs konnte sich das Workforce Logiq Team zu einer Expertenressource für seine Kunden und einer bedeutenden Quelle für Innovation und Transformation im Bereich des Workforce-Managements entwickeln."

Über Workforce Logiq

Workforce Logiq das führende globale Workforce-Management-Unternehmen - versetzt Unternehmen in die Lage, die gesuchten Fachkräfte für sich zu gewinnen, um ihr Wachstum zu fördern. Mit Kunden in 50 Ländern erteilt Workforce Logiq fachspezifische Empfehlungen, bietet Echtzeit-Analysen und zum Patent angemeldete, preisgekrönte Technologien, darunter Managed Service Provider (MSP), Vendor Management System (VMS) and Recruitment Process Outsourcing (RPO) Lösungen an. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden, ein verbessertes Management, und eine bessere Leistungen sowie eine finazielle Kontrolle über ihre Fachkräftebeschaffung zu erhalten. Mit Unterstützung von mehr als 1.000 Workforce-Management-Fachkräften unterhält das Unternehmen gegenwärtig 15.000 globale Lieferantenbeziehungen mit Ausgaben in Höhe von 3 Mrd. US-Dollar rund um den Globus. Workforce Logiq hat seinen Hauptsitz in Orlando (Florida) und unterhält seine europäische Firmenzentrale in Stockholm (Schweden). Das ehemalige Unternehmen ZeroChaos wurde im Januar 2019 in Workforce Logiq umbenannt. Weitere Informationen finden Sie unter www.workforcelogiq.com. Folgen Sie uns auf Twitter @WorkforceLogiq oder treten Sie mit Workforce Logiq auf LinkedIn in Verbindung.

