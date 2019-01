Noch kurz vor der Jahreswende schien es so, als würde der Ölpreisverfall keine Grenzen kennen. Aber mitten in der depressiven Stimmung kam, wie so oft, die Wende. Und einiges spricht dafür, dass die Preiserholung noch nicht zu Ende ist.Bis auf gut 50 Dollar war der Barrelpreis für Nordseeöl gefallen, aber innerhalb weniger Tage schnellte er um 15% nach oben und visiert mit über 57 Dollar die 60-Dollar-Marke an. Den Umschwung herbeigeführt haben eine Reihe von Faktoren: Der wichtigste Grund ist sicherlich, dass Saudi Arabien bereits im Dezember seine Ölproduktion kräftig gekürzt hat, obwohl die von der OPEC und anderen Ölförderern, der so genannten OPEC+, beschlossene Reduzierung um 1,2 Millionen Barrel täglich erst seit Januar in Kraft ist. ...

