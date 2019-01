Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Schwache Industrieaufträge in Deutschland konnten den Rentenmarkt zunächst stützen, so die Analysten der Helaba.Da aber die Konjunktursorgen in den USA nicht forciert worden seien, habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) die Gewinne wieder abgegeben. Das Bild im Tageschart sei aber mit dem intakten Aufwärtstrend konstruktiv. Erste Hürden seien bei 164,38 und am Kontrakthoch bei 165,10 zu finden. Kursrücksetzer würden bei 163,50/51 (61,8%-Retracement und 21-Tagelinie) auf Unterstützung treffen. Der Aufwärtstrend verlaufe bei 163,30. Die Trading-Range liege zwischen 163,30 und 164,30. ...

