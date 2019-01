Die jüngste Erholungsrallye vom vergangenen Freitag konnte der DAX gestern nicht fortsetzen. Er drehte am Vormittag ins Minus und blieb dort auch bis zum Handelsende. Er schloss jedoch nur mit einem kleinen Minus von knapp 0,2 Prozent. Marktidee: K+S. Die Aktie von K+S hatte im Jahr 2008 ein Rekordhoch bei 97,35 Euro markiert und bewegt sich seither in einem langfristigen Bärenmarkt. Zuletzt hellte sich das mittelfristige Chartbild auf. Die jüngsten Schneefälle in Deutschland und anderen europäischen Ländern spielten K+S natürlich in die Karten. Es konnte ein Erholungstrend etabliert werden.