Nach dem starken Wochenausklang war an den Börsen gestern einmal Erholung angesagt. Der ungewisse Ausgang der Verhandlungen zwischen China und den USA sorgte für Zurückhaltung, zudem waren die Aufträge für die deutsche Industrie deutlicher gesunken als eigentlich erwartet worden war. So endete der Handelstag mit einem leichten Minus für die wichtigsten europäischen Indices. Am stärksten gesucht unter den Sektoren waren die Halbleiterwerte, STMicroelectronics konnte ein Plus von 4,1% für sich verbuchen, ASML war mit einem Zuwachs von 2,5% Spitzenreiter im EuroStoxx 50. Schwach präsentierten sich hingegen die Konsumgüterwerte, British American Tobacco war hier das Schlusslicht mit einem Minus von 4,2%, aber auch Danone war mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...