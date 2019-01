Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Metro AG von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 14,00 auf 11,50 Euro gesenkt. Durch den Gegenwind im Russlandgeschäft nehme der Druck auf den Handelskonzern weiter zu, schrieb Analyst Kiranjot Grewal in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2019 werde schwierig./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BFB0019

AXC0074 2019-01-08/09:23