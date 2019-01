Scale 30-Index: Kleine Wachstumswerte mit Fantasie

Der Scale 30-Index macht Anzeichen, sich wieder zu fangen. In 2018 hat das Aktienbarometer rund ein Drittel des Wertes verloren. Eine Schwalbe macht zwar noch keinen Sommer. Dennoch lohnt der Blick auf den jüngsten Deutsche Börse-Index.

Knapp ein Jahr ist es nun her, als die Deutsche Börse den Scale 30-Index lancierte. Der Auswahlindex enthält die 30 liquidesten Aktien, die im Börsensegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gelistet sind. Voraussetzung für eine Aufnahme in das Scale Segment sind unter anderem eine Unternehmenshistorie von mindestens zwei Jahren und eine Mindestmarktkapitalisierung von mindestens 30 Mio. Euro. Aktuell sind 48 Unternehmen im Scale-Segment enthalten. Entscheidend für die Aufnahme in den Scale 30-Index sind die Orderbuchumsätze an den Handelsplätzen Xetra und Börse Frankfurt. Die Gewichtung im Scale 30-Index erfolgt nach Marktkapitalisierung. Vierteljährlich wird die Zusammensetzung überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Aktuell sind unter anderem Blue Cap, Magforce und Mensch und Maschine im Scale 30-Index enthalten. Blue Cap ist eine Beteiligungsgesellschaft, die in Unternehmen im Umbruch investiert. Aktuell zählen das Medizintechnikunternehmen em-tec, der Spezialist für klebstoffbeschichtete Folien, Neschen und die Gold- und Silberschmiedeanstalt Carl Schaefer zum Portfolio. Magforce bietet eine nanotechnologisch basierte Krebstherapie an. Bisher werden diese Therapien in fünf Kliniken in Deutschland angeboten. Die Einführung in weitere Therapiezentren in Europa ist geplant. In den USA laufen aktuell Studien zur Behandlung von Prostatakrebs. Die Zulassung steht jedoch noch aus. Mensch und Maschine ist einer der größten Anbieter von CAD/CAM-Lösungen in 2D und 3D. Solche Softwarelösungen werden unter anderem in der Automobil- Bau-, Maschinenbauindustrie und Elektrotechnik eingesetzt. Seit 2014 haben sich das Ergebnis nach Steuern sowie die Dividende mehr als verdoppelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...