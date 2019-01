PEH Wertpapier AG: PEH Empire schlägt Marktumfeld und Peer Group deutlich - Performance 2018: + 6,2 % DGAP-News: PEH Wertpapier AG / Schlagwort(e): Fonds PEH Wertpapier AG: PEH Empire schlägt Marktumfeld und Peer Group deutlich - Performance 2018: + 6,2 % 08.01.2019 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PEH Empire schlägt Marktumfeld und Peer Group deutlich - Performance 2018: + 6,2 % - Flexible Anlagestrategie mit Aktienquoten von 0 - 100 Prozent hat sich bewährt - Fondsmanager Martin Stürner: "Wollen auch 2019 positive Renditen erzielen" 8. Januar 2019, Frankfurt - Der aktiv gemanagte PEH Empire Fonds (ISIN: LU0385490817) hat im abgelaufenen Jahr mit einer Performance von + 6,2 Prozent dem schwierigen Marktumfeld getrotzt und mit diesem Ergebnis auch seine Peer Group deutlich outperformed. Auch im an den Kapitalmärkten besonders turbulenten 2. Halbjahr 2018 betrug der Maximum Drawdown des Fonds lediglich rd. 3 Prozent. Zum Vergleich: Der Deutsche Aktienindex, DAX, verlor im abgelaufenen Börsenjahr 18,3 Prozent, der Euro Stoxx50 büßte 14,3 Prozent ein, der Dow Jones Index schloss das Handelsjahr mit einem Minus von 5,6 Prozent ab und der Nasdaq Composite verlor 3,9 Prozent. Der PEH Empire hat sich mit seiner deutlichen Outperformance besser entwickelt als 99 Prozent aller Fonds aus seiner Vergleichsgruppe (Quelle: Bloomberg). Der Erfolg des PEH Empire, der als komplette Vermögensverwaltung verstanden wird, ist auf die neue strategische Ausrichtung zurückzuführen. Seit Mitte 2016 wird sie unter dem neuen Fondsmanager Martin Stürner stringent umgesetzt. Seit dieser Strategieumstellung erreichte der Fonds eine Performance von + 27,0 Prozent. Aktuell bilden US-amerikanische Unternehmen aus den Bereichen Software, Informationstechnologie und Internet die größten Positionen im Portfolio ab. Der PEH Empire investiert in die weltweit nach der Marktkapitalisierung größten und umsatzstärksten Unternehmen und unterliegt dabei keiner regionalen Beschränkung. Die Aktienquote kann sehr flexibel gesteuert und zwischen 0 und 100 Prozent variiert werden. Im 4. Quartal 2018 lag die Aktienquote des Fonds beispielsweise überwiegend bei 0 Prozent. Die Auswahl der Aktien und dessen Gewichtung erfolgt nach einem rein systembasierten Ansatz, der auf quantitative und qualitative Indikatoren zurückgreift. Neben makroökonomischen-Faktoren analysiert das System auch Sentiment- und Value-Faktoren. Täglich wertet das System, was auf künstlicher Intelligenz basiert, tausende Daten aus und priorisiert die jeweiligen Indikatoren nach Bedarf neu, wodurch ein schnelles und flexibles anpassen des Portfolios jederzeit möglich wird. Martin Stürner, Fondsmanager des PEH Empire und Vorstandsvorsitzender der PEH Wertpapier AG: "Seit der Strategieumstellung Mitte 2016 haben wir den Markt und unsere Peer Group weit hinter uns gelassen. Unser System funktioniert. Es wird permanent angepasst. Auch für 2019 wollen wir an die positive Performance der vergangenen 2,5 Jahre anknüpfen. Ich gehe davon aus, dass 2019 zwar ein herausforderndes Börsenjahr wird - vor allem bei deutschen Aktien. Mit unserem flexiblen, systembasierten Ansatz und einem globalen Investmentuniversum streben wir aber auch im neuen Jahr eine deutlich positive Rendite für unsere Anleger an." Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Patrick Wang Telefon: +49 (69) 90 55 05 52 E-Mail: peh@edicto.de 08.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PEH Wertpapier AG Bettinastr. 57 - 59 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: 069 247479930 Fax: 069 247479910 E-Mail: m.stuerner@peh.de Internet: www.peh.de ISIN: DE0006201403 WKN: 620140 Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 763773 08.01.2019 ISIN DE0006201403 AXC0076 2019-01-08/09:30