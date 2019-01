Alstom scheint mit den entwickelten Wasserstoff-Zügen den Nerv der Zeit zu treffen. Seit einigen Monaten verkehren zwei davon in Niedersachsen - offenbar mit Erfolg. Positive Rezensionen in der Lokalpresse zeigen, dass es großes Interesse an den mit Brennstoffzellen betriebenen Zügen gibt. Wie CNBC und MailOnline jetzt berichten, soll eine Flotte von 100 Stück in den kommenden zwei Jahren in Großbritannien auf die Schienen gebracht werden.

