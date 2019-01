Die pressrelations GmbH treibt damit ihren Kurs der Internationalisierung weiter voran



Der Fullservice-Medienbeobachter pressrelations und der singapurische Spezialist für Print-Digitalisierung, Media Track Pte Ltd, haben heute eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Die Kooperation bündelt die Stärken beider Unternehmen mit der Bereitstellung eines Komplettsystems für Monitoring-Systemkunden. Darüber hinaus eröffnet pressrelations ein weiteres Büro in der ostasiatischen Hightech-Metropole Singapur, nachdem erst im Oktober 2018 der Einstieg in den US-Markt gelungen ist.



"Wir bieten das bewährte Online-Produktionssystem PR-Office sowie das Frontend NewsRadar® X von pressrelations bereits erfolgreich unseren internationalen Kunden an", so Media Track CEO Steffen Egelund. "Und wir freuen uns, dass Medienbeobachtungsunternehmen und Kommunikationsspezialisten auf der ganzen Welt von einer nahtlosen Integration in unser KI-basiertes Druckdigitalisierungssystem profitieren werden. Unsere Kunden erhalten damit die Lösungen von pressrelations und Media Track künftig aus einer Hand: ein hochmodernes Kundenportal und das sicherste und schnellste Printdigitalisierungssystem der Branche." Beide Unternehmen verfolgten auch in Zukunft einen hybriden Ansatz durch optimale Mischung aus menschlicher und künstlicher Intelligenz.



Mit der Partnerschaft treibt die pressrelations GmbH zudem ihren Kurs der Internationalisierung weiter voran. "Dank unseres neuen Standorts bieten wir unseren Kunden im südostasiatischen Raum künftig zuverlässige Betreuung und Beratung vor Ort", sagt pressrelations-Geschäftsführer Jens Schmitz. "Darüber hinaus machen auch die Innovationskraft und Technologieführerschaft Singapurs diese Region für uns und unsere Kunden ausgesprochen attraktiv."



pressrelations GmbH



Die 2001 gegründete pressrelations GmbH mit Hauptsitz in Düsseldorf und weiteren Standorten in Berlin, Hamburg, Austin (Texas), Dublin, Moskau, Singapur und Sofia ist ein Dienstleister für crossmediale Monitoring- und Analyse-Services. Das Unternehmen verbindet in-house entwickelte Technologie mit der Expertise seiner News Manager, Analysten und Berater. Auf dieser Basis liefert pressrelations über 500 Kunden praxisnahe Insights und Handlungsempfehlungen zur Planung, Steuerung und Evaluation ihrer Kommunikationsarbeit.



Media Track Pte Ltd



Media Track Pte Ltd ist ein KI-basierter Technologieanbieter für die internationale Medienbeobachtungsbranche, der die Segmentierung und Digitalisierung von Printmedien anbietet. Mit Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in Thailand und den Philippinen bietet Media Track seinen Kunden auf der ganzen Welt Print-Digitalisierungsdienste an. Die Lösung von Media Track basiert in erster Linie auf künstlicher Intelligenz, welche die Digitalisierung von Printmedien ohne menschliche Fehler sowie unschlagbare Preise ermöglicht. Media Track wurde 2009 gegründet und hat mehr als 200 Mitarbeiter.Diese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschlie?Ylich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2019 03:09 ET (08:09 GMT)