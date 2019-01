FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Datendiebstahl bei Politikern und Journalisten ist ein Tatverdächtiger aus Mittelhessen festgenommen worden. Der 20-jährige Mann, dessen Wohnung am Sonntag durchsucht wurde, sei am gleichen Tag vorläufig festgenommen worden, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte. Zusammen mit dem Bundeskriminalamt sollen die Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen während einer Pressekonferenz ab 12 Uhr am Dienstag mitgeteilt werden.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass personenbezogene Daten und Telefonnummern von etwa tausend Politikern, Prominenten und Journalisten tagelang unbemerkt im Netz frei zugängig gewesen waren. Dazu gehören vor allem Handynummern und Adressen, aber zum Teil sehr persönliche Daten wie Personalausweise, Chats, Briefe, Rechnungen oder Kreditkarteninformationen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird am Dienstagnachmittag in Berlin eine Erklärung zu den jüngst bekannt gewordenen Datendiebstählen abgeben.

