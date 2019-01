Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Dürr von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel auf 33 Euro belassen. Die Aktie des Anlagenbauers sei abgestuft worden, um die nachlassende Dynamik bei der Tochter Homag wegen der geringeren Nachfrage aus China zu berücksichtigen, schrieb Analyst Alexander Virgo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dürr biete derzeit nur begrenztes Potenzial./mf/la

