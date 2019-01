Die Nummer zwei am Weltmarkt für Smartphones, in der Stückzahl sogar größer als die ehemalige Nummer eins, muss in den Ergebnissen und Plänen ebenfalls zurückstecken. Das ging glatter als bei Apple mit lediglich Zwischenverlusten während des Tages und am Ende ausgeglichenen Kursen. Wichtigster Ansatz: Der große Hype für Smartphones läuft aus. Aus einem Wahstumsmarkt wird ein Ersatzbeschaffungsmarkt. Damit reduzieren sich die Margen und jeder muss Ersatzgeschäfte finden, die im Wesentlichen in den Anwendungen und Serviceleistungen stecken. Erste Konsequenz daraus: Abwarten und nicht zu schnell zugreifen. Bei Apple liegt das Restrisiko jedoch nur noch bei etwa 10 %.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info