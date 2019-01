- Legal & General entscheidet sich für die einheitliche Softwareplattform für Beschaffungs- und Lieferantenmanagement von GEP als Komplettlösung für den Bereich Source-to-Contract.



Clark, New Jersey (ots/PRNewswire) - GEP, ein führender Anbieter von Beschaffungssoftware und -dienstleistungen für Fortune-500- und Global-2000-Unternehmen weltweit, gab heute bekannt, dass sich Legal and General, der führende Anbieter für Lösungen im Bereich Investmentmanagement, für SMART by GEP®, die branchenführende cloudbasierte direkte und indirekte Beschaffungssoftwareplattform, entschieden hat.



Mit Hauptsitz in London, Großbritannien, ist Legal and General eines der größten europäischen Unternehmen im Bereich Investmentmanagement und das neueste marktführende Unternehmen, das die einheitliche Beschaffungssoftwareplattform SMART by GEP einsetzt und plant, das System für alle Source-to-Contract (S2C)-Betriebsabläufe einschließlich Ausgabenanalyse, Einsparungsmanagement, Anschaffung, Vertrags- und Lieferantenmanagement zu nutzen.



Daniel Keyworth, Chief Procurement Officer bei Legal and General, sagte: "Es war für uns eine spannende Erfahrung, unser Betriebsmodell für Beschaffungs- und Lieferantenmanagement zu entwickeln, um unser wachsendes Unternehmen zu unterstützen. Mit den neuen digitalen Tools von GEP können wir die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und Partnern weiter optimieren, um Risiken proaktiv zu senken und den Nutzen für unsere Kunden zu erhöhen."



Die einheitliche Source-to-Order-Softwareplattform von SMART by GEP ist eine komplette Beschaffungsplattform, die alle Beschaffungsfunktionen in einem einzigen für Cloud-, Touch- und mobile Technologien nativen Produkt vereint. SMART by GEP nutzt die Wirtschaftlichkeit der Cloud, um eine Lösung bereitzustellen, die problemlos die schwersten Verarbeitungsanforderungen der Fortune-500- und Global-2000-Kunden von GEP erfüllt und gleichzeitig lästige Infrastruktur- und Supportkosten beseitigt.



Alle GEP-Produkte sind plattformunabhängig (sie arbeiten mit SAP, Oracle oder einem anderen umfassenden ERP- oder F&A-System). Dank erstklassigem Support und Service ist GEP auch ein branchenführendes Unternehmen im Bereich Kundenzufriedenheit.



SMART by GEP bietet eine vollständige Source-to-Order-Funktionalität in einer benutzerfreundlichen, cloudbasierten Plattform, einschließlich Ausgabenanalyse, Anschaffung, Vertrags- und Lieferantenmanagement, Procure-to-Pay, Management von Projekteinsparungen und Nachverfolgung von Einsparungen, Rechnungsstellung und weiteren damit verbundenen Funktionen. Die preisgekrönte, SaaS-basierte S2P-Plattform ist für Touch- und Mobiltechnologien ausgelegt und ermöglicht es Benutzern, überall und jederzeit auf jedem Gerät zu arbeiten.



Informationen zu GEP



GEP unterstützt globale Unternehmen dabei, effizienter und effektiver zu arbeiten, Wettbewerbsvorteile für sich zu schaffen, die Rentabilität zu steigern und den Business und Shareholder Value zu maximieren.



Neuartige Denkweisen, innovative Produkte, konkurrenzlose Fach- und Sachkenntnis und intelligente, leidenschaftliche Mitarbeiter - so schafft und liefert GEP einheitliche Unternehmenslösungen von beispielloser Größenordnung, Stärke und Effektivität.



GEP wurde als Marktführer im Gartner Magic Quadrant und als bester Anbieter bei den World Procurement Awards und EPIC Procurement Excellence Awards ausgezeichnet. Das Unternehmen wird von Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream und Ardent Partners regelmäßig als innovatives Unternehmen und Marktführer im Bereich direkter und indirekter Source-to-Pay-Beschaffungssoftware ausgezeichnet.



GEP wird auch von der Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS und IAOP als führend bei Managed Services im Bereich Beschaffung (Beschaffungs-Outsourcing) eingestuft. Darüber hinaus zeichnet ALM Intelligence, das führende Forschungsunternehmen im Bereich Unternehmensberatung, GEP als Marktführer in den Bereichen Beschaffungsstrategie und Supply-Chain-Beratung aus.



Mit 14 Niederlassungen und Betriebszentren in Europa, Asien und Nord- und Südamerika unterstützt GEP, das seinen Hauptsitz in Clark, New Jersey, hat, Unternehmen weltweit bei der Umsetzung ihrer strategischen, operativen und finanziellen Ziele. Weitere Informationen zu unserem umfassenden Angebot an strategischen Leistungen und Managed Services finden Sie unter www.gep.com. Weitere Informationen zu SMART by GEP, unserer Cloud-nativen, zentralisierten Source-to-Pay-Plattform, finden Sie unter www.smartbygep.com.



OTS: GEP newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43091 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43091.rss2



Pressekontakt:



Al Girardi Vizepräsident, Marketing und Analystenbeziehungen GEP Telefon: 732-382-6565 E-Mail: al.girardi@gep.com