Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach den deutlichen Kursverlusten vom Freitag gab es zum Wochenauftakt am deutschen Rentenmarkt nur wenig Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.Hätten die schwachen Auftragsdaten aus der deutschen Industrie zunächst noch für eine erhöhte Nachfrage nach als sicher angesehenen Bundesanleihen gesorgt, habe der Effekt spätestens mit der positiven Eröffnung an der Wall Street am Nachmittag nachgelassen. Schlussendlich hätten 10- und 2-jährige Bundesanleihen mit 0,22% beziehungsweise -0,59% jeweils einen Basispunkt höher rentiert als am Freitag. ...

