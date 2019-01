Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen,

hat zum Ende des vierten Quartals 2018 weitere Transaktionen sowohl für das Commercial Portfolio als auch für den Fondsbereich erfolgreich umgesetzt und die prognostizierten Ziele für das Gesamtjahr 2018 erreicht. Insgesamt wurden über alle Segmente Ankäufe mit einem Volumen von rund 510 Mio. Euro getätigt, das Verkaufsvolumen im Commercial Portfolio lag bei den geplanten rund 100 Mio. Euro.

Nach einer bereits Mitte Dezember im Rahmen eines Forward Deals erfolgreich vertraglich gesicherten Immobilie in Berlin, wurde Ende Dezember für den Eigenbestand ein Objekt in Karlsruhe erworben. Das Büroobjekt am wichtigen IT-Standort Karlsruhe ist infrastrukturell sehr gut angebunden, direkt am Karlsruher Hauptbahnhof. Das gerade modernisierte, mehrgeschossige Gebäude bietet rund 10.700 qm vermietbare Fläche, die derzeit zu 100% belegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...