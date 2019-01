Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die geäußerte Skepsis im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der am Freitag vollzogenen, deutlichen Aufwärtsbewegung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich bereits am Montag angesichts des Kursverlaufs und den zu verbuchenden Kursabschlägen bewahrheitet, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...