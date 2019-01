Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat ABB von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 23,50 Franken belassen. Nach dem Verkauf der Stromnetzsparte an Hitachi konzentriere sich der Technologiekonzern stärker auf den Bereich Automatisierung mit Schwerpunkt digitale Lösungen, schrieb Analyst Mark Troman in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Verschlankung bringe der Aktie neues Aufwärtspotenzial und für Aktionäre zusätzlich die Chance auf bedeutende Rückflüsse./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 12:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-01-08/10:27

ISIN: CH0012221716