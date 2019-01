Die Aktie von Biofrontera hat zuletzt eine kräftige Aufholjagd hingelegt. Zunächst profitierte die Aktie von einem Erfolg im Rechtsstreit mit DUSA Pharmaceuticals. DUSA hatte behauptet, dass bestimmte Biofrontera Mitarbeiter Dokumente verwendet haben, die vertrauliche DUSA-Informationen oder DUSA-Geschäftsgeheimnisse enthalten, so Biofrontera in einer Mitteilung. Im November 2018 hat DUSA das Gericht aufgefordert, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, die Biofrontera auffordert, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Das Gericht hat das Ansinnen von DUSA nun in großen Teilen zurückgewiesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...