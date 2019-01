Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PSA von 27 auf 23 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für Autohersteller bis 2020 um bis zu zehn Prozent. Es gebe allerdings zahlreiche Einflussfaktoren wie Zollstreit, Rohstoffkostenentwicklung und den Trend zu Elektrofahrzeugen, die diese Schätzungen noch verändern könnten. Mit Blick auf eine robuste Gewinnentwicklung oder sogar Gewinnüberraschungen bevorzuge er Volkswagen, PSA und Fiat Chrysler./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 15:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121501