TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Am Dienstag war an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz auszumachen. Während es in Tokio mit den Kursen erneut deutlich nach oben ging, verzeichneten die Börsen in Schanghai und Hongkong kleinere Abgaben. In Seoul lastete derweil eine Gewinnwarnung von Schwergewicht Samsung auf dem Markt.

Daneben galt das Interesse den Gesprächen zwischen China und den USA zur Beilegung des Handelskonflikts, die am Montag auf mittlerer Ebene wieder aufgenommen wurden. Am Markt besteht laut Beobachtern die Hoffnung, dass bald Verhandlungen auf höchster Ebene folgen werden. US-Handelsminister Wilbur Ross sagte in einem Interview mit Reuters am Montag, die Chancen stünden gut, dass eine Lösung für alle strittigen Punkte gefunden werde, mit der die USA und China gleichermaßen leben könnten.

Der Ausgang der Verhandlungen sei die große Unbekannte, meinte Jason Pride, CIO des Privatkundengeschäfts bei Glenmede. "Für den Markt wäre es schon eine gute Nachricht, wenn nur die schon eingeführten Zölle weiterbestünden und keine neuen beschlossen würden", fügt er hinzu.

Gewinneinbruch belastet Samsung

Die Samsung-Aktie gab um 1,7 Prozent nach, nachdem der Technologiekonzern einen überraschend deutlichen Gewinnrückgang von 29 Prozent im vierten Quartal gemeldet hatte. Die schlechte Nachricht erreichte die Märkte nicht einmal eine Woche, nachdem Apple seine Umsatzprognose für das erste Geschäftsquartal gesenkt hat. Daher dürften die enttäuschenden Zahlen schon eingepreist sein, kommentierten Beobachter die relativ gelassene Reaktion der Samsung-Aktie. Zum Vergleich: Der Apple-Kurs reagierte mit einem Kurseinbruch um rund 10 Prozent auf die Umsatzwarnung des iPhone-Herstellers.

Einige Analysten befürchteten allerdings, dass die Probleme von Samsung nur die Spitze des Eisbergs sind. Stephen Innes, Leiter des Handels für die Region Asien-Pazifik, bezeichnete die Samsung-Zahlen als "belastend". Sie ließen vermuten, dass sich die Ertragsentwicklung bei Herstellern und Einzelhandel verschlechtere.

Der südkoreanische Leitindex Kospi fiel um 0,6 Prozent. Die Aktie des kleineren südkoreanischen Chipherstellers Hynix kletterte um 0,9 Prozent.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index derweil um 0,8 Prozent auf 20.204 Punkte. Getragen wurde der Index einerseits davon, dass der Yen zum Dollar wieder etwas nachgegeben hatte. Ferner stützte das Kursplus von 5,7 Prozent der Softbank-Aktie. Laut einem Bericht des Wall Street Journal streicht der Konzern die geplante Investition in das Startup Wework deutlich zusammen. Statt 16 Milliarden Dollar sollen es nur 2 Milliarden sein.

Die Nissan-Aktie legte um 0,2 Prozent zu, nachdem sich der ehemalige Chairman des Automobilherstellers, Carlos Ghosn, in einer Anhörung vor einem Gericht in Tokio für unschuldig erklärt hat. Er sitzt seit November in Japan in Haft, weil er unter anderem seine Vergütung viel zu niedrig angegeben haben soll.

Mit Enttäuschung wurde der Ausblick des chinesischen Autoherstellers Geely aufgenommen. Die Aktie brach in Hongkong um gut 11 Prozent ein. Geely rechnet für dieses Jahr mit einem Absatz auf Vorjahresniveau, als 1,5 Millionen Fahrzeuge verkauft wurden. Am Markt war aber ein prozentual zweistelliges Wachstum erwartet worden. Die Analysten von Nomura vermuten aber, dass Geely die eigenen Absatzchancen übertrieben konservativ einschätzt. Sie bleiben optimistisch, was die Aktie angeht, auch wenn sie ihr Kursziel um 10 Prozent gesenkt haben.

In China waren Aktien von Unternehmen gesucht, die in Verbindung zum Smartphone-Hersteller Xiaomi stehen. Beobachter erklärten dies mit dem Kauf des Haushaltsgeräteherstellers TCL durch Xiaomi, der schon am Sonntag bekanntgegeben wurde. Lingyi Itech, Jinlong Machinery und Victory Precision stiegen an der Börse Shenzhen allesamt um das Tageslimit von 10 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.722,40 +0,69% +1,35% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.204,04 +0,82% +0,95% 07:00 Kospi (Seoul) 2.025,27 -0,58% -0,77% 07:00 Schanghai-Comp. 2.526,52 -0,26% +1,31% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.827,76 +0,15% -0,05% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.563,60 -0,28% -1,68% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.121,39 +0,60% +1,11% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.672,76 -0,38% -0,67% 10:00 BSE (Mumbai) 35.866,03 +0,04% -1,07% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1448 -0,2% 1,1476 1,1435 -0,1% EUR/JPY 124,70 -0,0% 124,70 123,67 -0,8% EUR/GBP 0,8969 -0,1% 0,8976 0,8970 -0,3% GBP/USD 1,2764 -0,2% 1,2785 1,2748 +0,2% USD/JPY 108,91 +0,2% 108,66 108,14 -0,7% USD/KRW 1125,11 +0,7% 1117,50 1118,54 +1,0% USD/CNY 6,8552 +0,1% 6,8510 6,8490 -0,3% USD/CNH 6,8620 +0,2% 6,8482 6,8483 -0,1% USD/HKD 7,8388 +0,1% 7,8348 7,8372 +0,1% AUD/USD 0,7128 -0,2% 0,7144 0,7140 +1,2% NZD/USD 0,6736 -0,3% 0,6754 0,6758 +0,3% Bitcoin BTC/USD 3.999,13 -0,0% 4000,0000 4.037,75 +7,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,66 48,52 +0,3% 0,14 +7,2% Brent/ICE 57,57 57,33 +0,4% 0,24 +6,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,35 1.289,26 -0,5% -5,91 +0,1% Silber (Spot) 15,60 15,66 -0,4% -0,06 +0,7% Platin (Spot) 822,95 821,00 +0,2% +1,95 +3,3% Kupfer-Future 2,64 2,64 -0,0% -0,00 +0,2% ===

