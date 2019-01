Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts008/08.01.2019/10:15) - eyepin erweitert sein Führungsteam um einen neuen Head of Sales and Marketing Innovation: Carmen Windhaber bringt internationale Sales-Erfahrung und Digital-Know-how mit ein. Die promovierte Juristin und Vertriebsspezialistin Dr. Carmen Windhaber übernimmt mit 2019 die Leitung des Sales-Teams des digitalen Dialogmarketing-Experten eyepin. Die ehemalige XING-Österreich Country Managerin wird gemeinsam mit dem Führungsteam rund um Eva Föda und Firmengründer Franz J. Kolostori die weitere Entwicklung des Software-Unternehmens verantworten und das österreichische Sales-Team ausbauen. "Mit Carmen Windhaber konnten wir einen Vertriebsprofi mit ausgewiesener Digital-Kompetenz für unser Team gewinnen", zeigt sich Kolostori begeistert. "Dank ihres umfassenden Know-hows und ihres Netzwerks wird sie nicht nur die Expertise unseres Beratungsteams erweitern, sondern auch unseren Wachstumskurs weiter forcieren." Bei eyepin wird sich die gebürtige Steirerin auch um den Ausbau des Bereichs Marketing Innovation kümmern. "eyepin gibt mit seiner Marketing Suite den Unternehmen Software und Tools für erfolgreiches Digital- und Eventmarketing an die Hand. Ich freue mich schon darauf, diese Lösungen dem Markt näherzubringen und unsere Kunden bei ihrer Digitalisierungsstrategie zu unterstützen", so Carmen Windhaber. Carmen Windhaber ist auch Mitherausgeberin des Digital Business Leader Magazins sowie des CIO Guides. eyepin unterstreicht mit dem Ausbau des Beraterteams und der Fokussierung auf Marketing Innovation seine führende Rolle als Softwarehaus und Agentur für digitale Marketinglösungen. (Ende) Aussender: Himmelhoch - Text, PR & Event Ansprechpartner: Gerlinde Giesinger Tel.: +43 650 4002933 E-Mail: gerlinde.giesinger@himmelhoch.at Website: www.eyepin.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190108008

