Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 21 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Marktwandel in den USA hin zum verstärkten Online-Handel von Lebensmitteln sei wegen der damit verbundenen Margenverwässerung seine größte Sorge für den Handelskonzern, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies werde sich aber vor dem Jahr 2020 noch nicht voll entfalten. 2018 dürfte solide ausgeklungen sein und 2019 robust verlaufen. Er erhöhte seine Schätzungen für die Jahre 2018 bis 2020 moderat./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 12:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-01-08/10:49

ISIN: NL0011794037