Das Unternehmen war Ende März 2018 an die Börse gegangen und entstand mehr oder weniger erst im Zuge dessen. So diente der Emissionserlös i.H.v. 31,7 Mio. € aus dem Börsengang vorrangig zum Erwerb der verbleibenden 49% an der Cyan Security Group GmbH, wofür laut Börsenprospekt 26 Mio. € genutzt wurden. Dazu wurde im Juli 2018 die Mehrheit (76,8%) an der I-New Unified Mobile Solutions AG (I-New), einem Anbieter von Technologie- und Servicelösungen sowie MVNO-Plattformen, erworben. Zuletzt hielt Cyan 81,7% und hat diesen Anteil nun im Rahmen der Ausgabe von 121.021 neuen Aktien zum Preis von 22,75€ an die Minderheitsaktionäre auf 100% erhöht.



Durch die Übernahme der I-New sieht das Cyan Management hohe Skalierungspotenziale, da I-New über eine breite Kundenbasis (40 MVNOs mit 5,5 Mio. Endkunden zum Zeitpunkt der Übernahme) verfügt und Cyan damit die internationale Reichweite bei MVNOs deutlich ausbauen kann. Konkret nannte das Unternehmen ein Zeitgewinn von 2-3 Jahren im Vergleich zur eigenen Erschließung. Des Weiteren erwartet der Vorstand bis Ende 2019 Synergieeffekte von bis zu 9 Mio. €. Zuletzt hieß es an dieser Stelle zudem, dass die Integration bereits schneller verlaufe als geplant.



