Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: euromicron AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu euromicron AG Unternehmen: euromicron AG ISIN: DE000A1K0300 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 6,90 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Maßnahmen zur Strukturanpassung im Q3 2018 nochmals intensiviert und damit Profitabilitätssteigerung eingeleitet - Fokussierung der Unternehmensstrategie wird anvisiert - In 2019 erwarten wir eine Rückkehr auf den Wachstumspfad sowie eine deutliche Profitabilitätsverbesserung Kursziel aufgrund von Prognoseanpassungen auf 6,90 EUR gesenkt - Rating weiterhin KAUFEN Mit einem Umsatzrückgang von 4,5% auf 233,04 Mio. EUR (VJ: 244,04 Mio. EUR) hat die euromicron AG die ersten neun Monate des GJ 2018 abgeschlossen. Hauptursächlich hierfür war insbesondere die Umsatzentwicklung des Segments 'Intelligente Gebäudetechnik', in dem die Außenumsatzerlöse um 9,68 Mio. EUR zurückgingen. Auch das operative EBITDA verminderte sich von 7,19 Mio. EUR auf 4,77 Mio. EUR. Dies war vor allem durch die Ergebnisentwicklung der Segmente 'Intelligente Gebäudetechnik' und 'Kritische Infrastrukturen' bedingt. Positiv zu verzeichnen ist hingegen, dass der um Factoring-Effekte bereinigte operative Cashflow um 11,7 Mio. EUR auf -3,9 Mio. EUR verbessert werden konnte. Die deutliche Verbesserung des Cashflows wurde insbesondere durch den weiteren Abbau des Working Capitals erreicht. Vor dem Hintergrund der Abweichung von Umsatz und Ergebnis gegenüber dem Vorjahr und der Unternehmensplanung sowie der im vierten Quartal 2018 weiter fortschreitenden Umsetzung des intensivierten Transformationsprogramms, hat der Vorstand der Technologiegesellschaft seine Gesamtjahresprognosen angepasst. Die Geschäftsleitung erwartet nun einen Umsatz in der Bandbreite von 310,00 Mio. EUR bis 330,00 Mio. EUR (zuvor: 340,00 Mio. EUR bis 360,00 Mio. EUR) sowie ein operatives EBITDA von 6,20 Mio. EUR bis 13,20 Mio. EUR bzw. eine operative EBITDA-Marge von 2,0% bis 4,0% (zuvor: 4,0% bis 5,0% operative EBITDA-Marge). Im dritten Quartal haben vor allem strukturelle Defizite in einzelnen Geschäftsbereichen des Kernsegments 'Intelligente Gebäudetechnik' zu Umsatz- und Ergebniseinbußen geführt. Hierbei wurden die Organisation und Vertriebssteuerung sowie Personalstrukturen als nicht zukunftsfähig erachtet und mit einem entsprechenden Maßnahmenpaket gegengesteuert. Hiermit sollen laut Unternehmensangaben die Voraussetzungen für eine deutlich verbesserte Profitabilität im Segment 'Intelligente Gebäudetechnik' im kommenden Jahr geschaffen werden, wodurch sich auch die Profitabilität des euromicron Konzerns in 2019 deutlich erhöhen soll. Darüber hinaus hat die Technologiegesellschaft bekannt gegeben, dass sie an der nochmaligen Fokussierung der Unternehmensstrategie arbeitet und diese noch intensiver auf die nachhaltigen Stärken des Konzerns ausrichten möchte. Im Frühjahr 2019 soll hierzu eine im Detail geschärfte Mittelfriststrategie publiziert werden. In Anbetracht der aktuellen Geschäftsentwicklung in Verbindung mit unseren bisherigen Schätzungen, haben wir unsere Prognosen nach unten korrigiert und zudem unsere konkrete Schätzphase von zwei auf drei (detaillierte) Prognoseperioden vergrößert. Wir erwarten nun für das aktuelle Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 319,62 Mio. EUR. In den Folgejahren 2019 und 2020 sollten diese weiter auf 329,45 Mio. EUR sowie 340,54 Mio. EUR anwachsen. Auf Betriebsergebnis-Ebene rechnen wir für das GJ 2018 mit einem operativen EBITDA von 9,48 Mio. EUR sowie in den nachfolgenden Geschäftsjahren 2019, 2020 mit 13,18 Mio. EUR und 14,81 Mio. EUR. Nach Berücksichtigung der für das Gesamtjahr 2018 erwarteten Sonderkosten in Höhe von 5,00 Mio. EUR, rechnen wir mit einem ausgewiesenen EBITDA von 4,48 Mio. EUR. In den Folgejahren sollten bei prognostizierten rückläufigen Sonderkosten ausgewiesene EBITDAs in Höhe von 11,18 Mio. EUR (2019) sowie 13,81 Mio. EUR (2020) erwirtschaftet werden können. Das aktuelle Geschäftsjahr 2018 wird aus unserer Sicht ein Übergangsjahr für die euromicron darstellen, welches insbesondere von Transfomationsma ßnahmen geprägt sein wird. Auf Basis des eingeleiteten Maßnahmenpakets zur Erhöhung der Rentabilität sowie erwarteter rückläufiger Sonderkosten, sollte im kommenden Geschäftsjahr 2019 ein moderater Umsatzanstieg und eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt werden können. In den Folgejahren sollte das Unternehmen von der verstärkten Ausrichtung auf die Markttrends 'Digitalisierung', 'IoT' sowie 'Industrie 4.0' profitieren und hierbei das Geschäftsvolumen sowie alle Ergebnisebenen weiter verbessern können. Im Rahmen dessen sollte die Technologiegesellschaft insbesondere durch ihre angebotenen individuellen und ganzheitlichen 'IoT'-Lösungen zur Digitalisierung von Geschäftsmodellen von der zunehmenden Nachfrage der Geschäftskunden hiernach punkten können. Gemäß unseres DCF-Modells in Verbindung mit unseren aktualisierten Prognosen, errechnet sich ein fairer Wert von 6,90 EUR je Aktie (zuvor: 11,45 EUR). Vor dem Hintergrund des aktuellen Kursniveaus vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17445.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 08.01.19 (09:19 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 08.01.19 (10:30 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2019 04:32 ET (09:32 GMT)