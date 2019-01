Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft ("STADA" oder die "Emittentin") (ISIN DE0007251803/ WKN 725180) mit eingetragenem Sitz in Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Bundesrepublik Deutschland gibt heute bekannt, dass sie den Anleihegläubigern der Schuldverschreibungen (die "Anleihegläubiger") unter bestimmten Bedingungen anbietet, alle ihre ausstehenden 1,750% Schuldverschreibungen, die am 8. April 2015 in einem Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 300.000.000 begeben wurden und im Jahr 2022 fällig sind (die "Schuldverschreibungen"), durch einen Barankauf (das "Rückkaufangebot") zu erwerben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

