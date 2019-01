London (www.anleihencheck.de) - Das vergangene Jahr war für die meisten Marktbereiche schwierig, nicht zuletzt aufgrund des Richtungswechsels von einer quantitativen Lockerung hin zu einer quantitativen Straffung, so Martha Metcalf, Head of US Credit Strategies, und Rick Rezek, Fondsmanager von Schroders. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...