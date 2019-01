Nordex-Aktie: Der Auftakt ist gemacht

Das neue Jahr ist nur wenige Tage alt, trotzdem konnte Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) bereits mit mehreren Erfolgsmeldungen aufwarten. Ist das der Auftakt einer Erholungsrallye beim gebeutelten SDAX- und TecDAX-Wert?

Am Montag hieß es von Unternehmensseite, dass man die Marktposition in Frankreich mit Aufträgen aus dem 4. Quartal 2018 über mehr als 84 MW weiter ausbauen konnte. Ab Sommer 2019 liefert das Unternehmen 27 Turbinen für vier Windparks an unterschiedliche Kunden aus.

Einen Tag später folgte die Nachricht über den Auftrag von Sprng Energy Private Limited über die schlüsselfertige Errichtung des 300-MW-Windparks "Mulanur" in Indien. Der Vertrag umfasst die Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme von 100 Turbinen vom Typ AW140/3000 mit 3 MW installierter Kapazität, 140 Meter Rotordurchmesser und 120 Meter Nabenhöhe.

