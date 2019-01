Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Dezember deutlicher als erwartet eingetrübt. Der von der EU-Kommission erhobene Wirtschaftsstimmungsindex (Esi) sank auf 107,3 (November: 109,5) Punkte, den niedrigsten Stand seit Dezember 2016. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Stand von 108,5 prognostiziert. Das Industrievertrauen sank auf 1,1 (3,4) Punkte, erwartet worden waren 2,6 Punkte.

Das Verbrauchervertrauen ging, wie in der Vorabveröffentlichung geschätzt auf minus 6,2 (minus 3,9) Punkte zurück. Der Dienstleistungsindex sank auf 12,0 (13,4) Punkte und der Bauindex auf 7,2 (8,2) Punkte. Lediglich im Einzelhandel wurde eine etwas bessere Stimmung gemessen, der entsprechende Index stieg auf 0,0 (minus 0,5) Punkte.

Der Esi war in allen großen Volkswirtschaften des Euroraums rückläufig. In Deutschland sank er auf 109,9 (111,8) Punkte, in Frankreich auf 102,8 (104,8) Punkte, in Italien auf 104,5 (105,9) Punkte und in Spanien auf 104,1 (107,1) Punkte.

In Deutschland ging der Industrieindex auf 4,2 (7,3) Punkte zurück, der Bauindex auf 20,9 (22,6) Punkte und der Dienstleistungsindex auf 20,8 (23,0) Punkte.

