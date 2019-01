Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Signify von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 33 auf 22 Euro gesenkt. Die Schätzungen für den Beleuchtungshersteller seien um rund zehn Prozent reduziert worden, um die schwierigen Marktbedingungen zu berücksichtigen, schrieb Analyst Alexander Virgo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertung sei zwar günstig, doch sei dies angesichts des geringen organischen Wachstums und des ständigen technologischen Wandels gerechtfertigt./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 12:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0011821392