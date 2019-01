So verheerend 2018 für die Deutsche-Bank-Aktie war, so positiv beginnt das neue Jahr. Das Wertpapier führt heute den DAX an und konnte seit Jahreswechsel elf Prozent zulegen. Damit rangiert es im noch jungen Jahr unter den Top-Performern im Leitindex. Doch 2019 dürfte für die Bank ähnlich schwierig werden wie das abgelaufene Jahr.

Den vollständigen Artikel lesen ...