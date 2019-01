Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 17 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der aktuelle Kurs biete eine extrem attraktive Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Kochboxen-Anbieters, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zuletzt wegen Sorgen um das US-Geschäft bei Investoren durchgefallen, das starke internationale Wachstum könne aber nicht ignoriert werden. Er sieht in dem Papier weiter einen "Top Pick"./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-01-08/11:56

ISIN: DE000A161408