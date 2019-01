marktEINBLICKE um 12: DAX weiter auf Stabilisierungskurs, Evotec & Nordex sorgen für Schlagzeilen

Auch am Dienstag kann der DAX nicht an die starke Performance vom vergangenen Freitag anknüpfen, als unter anderem die Dezember-US-Arbeitsmarktdaten für Euphorie sorgten. Allerdings scheint sich die Situation an den Börsen zumindest weiter zu stabilisieren. Zum Ende des Börsenjahres 2018 waren noch heftige Kursausschläge zu beobachten.

Die Lage an der Frankfurter Börse: