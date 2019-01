Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Easyjet von 1160 auf 1010 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Auf Kurzstreckenflügen könnten die Ticketpreise noch für eine längere Zeit niedrig bleiben, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Gewinndynamik der Billigflieger drohe davon beeinträchtigt zu werden./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-01-08/11:58

ISIN: GB00B7KR2P84