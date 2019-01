GK Software SE: Go Beyond OmniChannel @ EuroCIS - GK Software Stand C42, Halle 10 DGAP-News: GK Software SE / Schlagwort(e): Sonstiges GK Software SE: Go Beyond OmniChannel @ EuroCIS - GK Software Stand C42, Halle 10 08.01.2019 / 12:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 08.01.2019 | Schöneck Go Beyond OmniChannel @ EuroCIS - GK Software Stand C42, Halle 10 Auf der diesjährigen EuroCIS in Düsseldorf wird GK Software, internationaler Marktführer im Bereich Store Solutions, erneut Trends für die Zukunft des Handels setzen. Auf dem GK-Stand (Halle 10, C42) wird live präsentiert, welche Möglichkeiten die weltweit umfassendste Store-Plattform OmniPOS in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz, mit dem unbegrenzten Einsatz von mobilen Geräten und neuesten Technologien dem Handel bereits jetzt bietet. Einen besonderen Schwerpunkt bildet dabei das Thema Frictionless Store, das heißt die Möglichkeit für die Konsumenten, ihren Einkauf vom Betreten des Stores bis hin zum Bezahlvorgang ohne Kontakt mit IT-Systemen oder Personal des Händlers vollständig mit dem Smartphone durchzuführen. Im Mittelpunkt der Lösungswelt von GK Software steht die OmniPOS-Plattform - die preisgekrönte Basis für die Abwicklung aller Storeprozesse auf der Grundlage modernster Technologien. OmniPOS ist im Rahmen von cloud4retail auch vollständig aus der Cloud verfügbar. Dabei bietet das Cloudangebot die volle Funktionalität und Anpassbarkeit, die gleiche Zukunftssicherheit und Möglichkeiten, die Betriebskosten deutlich zu senken. In den letzten drei Jahren hat die von Forrester Research jüngst als führende Plattform ausgezeichnete Lösung weltweit rund 50 große Retailer dank durchgängiger und integrierter Prozesse in allen Vertriebskanälen überzeugt. Dies beruht unter anderem auf der Unterstützung von sämtlichen stationären und mobilen POS-Varianten, auf den integrierten Lösungen für Waagen, Label- & Posterprint, Omnichannel Pricing & Promotions, Clienteling und dem umfassenden Angebot für mobile Kundenbindung. Erstmalig auf der EuroCIS wird die Frictionless Store-Lösung auf Basis des Mobile Consumer Assistent (MCA) präsentiert. Diese ermöglicht die Abbildung aller Shoppingprozesse auf dem Smartphone der Kunden, inklusive Selfscanning, KI-basierten Recommendations und Mobile Payment. Die cloudbasierte Lösung bietet Händlern die schnelle Umsetzung einer modernen Kundenansprache im Store und basiert auf der bereits hundertausendfach erfolgreich eingesetzten mobilen Plattform von GK Software. Mit AIR (Artificial Intelligence for Retail) hat GK Software die erste auf Künstlicher Intelligenz basierende dezidiert retailorientierte Plattform für die Optimierung der Prozesse des Handels entwickelt. Mit AIR können Einzelhändler zahlreiche Prozesse - von Dynamic Pricing über Personalisierung bis hin zu Fraud Detection - auf der Basis von Machine Learning automatisiert umsetzen. Die führende mobile Warenwirtschaftslösung bringt alle warenwirtschaftlichen Prozesse im Store auf modernster technologischer Grundlage direkt auf die Fläche - End-to-End, online und offline, auf unterschiedlichsten mobilen Devices und mit direkter Anbindung an die zentralen Systeme. Erstmalig werden in Düsseldorf mehrere neue Lösungen auf der Basis der OmniPOS-Plattform vorgestellt. Dazu gehört die hardwareunabhängige Waagensoftware OmniScale, die alle Arten von Handelswaagen - von der Bedienerwaage, über kundenbediente Waagen bis hin zu Waagen mit integrierter Kasse - unterstützt. Ebenfalls neu ist OmniPOS Petrol. Die moderne Forecourt-Lösung sorgt für die nahtlose Integration des Tankstellen- und Convenience-Geschäftes in eine einheitliche OmniChannel-fähige Gesamtlösung. Mit OmniPOS Hospitality ermöglicht GK Software jetzt auch die Einbindung von Restaurants in eine kanalübergreifende Gesamtstrategie. Die Lösung ist dafür ausgelegt, alle Restaurantformen von Fine Dining bis hin zu Systemgastronomie abzubilden und gleichzeitig moderne Kundenbindungs- und Omni-Channel-Prozesse zu ermöglichen. Neben der weiterentwickelten OmniPOS-Lösungswelt wird GK Software auf der EuroCIS auch wieder neue innovative Lösungen zu Themen wie Blockchain-basierten Bezahlungstechnologien oder Virtual Reality Stores zeigen. Über die GK Software SE Die GK Software SE ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Standard-Software für den Einzelhandel und zählt 22 Prozent der 50 weltweit größten Einzelhändler zu ihren Kunden. Laut einer von RBR 2017 veröffentlichen Studie ist das Unternehmen der Marktführer in Zentral- und Osteuropa und gehört weltweit zu den führenden Anbietern von POS-Software. Die Gesellschaft bietet ein umfassendes Lösungsangebot für mittlere sowie große Einzelhändler und ist führend bei der Umsetzung von modernen Omni-Channel-Konzepten. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite hat sich die Gesellschaft als Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Das Produktportfolio der Gesellschaft ermöglicht großen filialisierten Einzelhändlern optimierte Geschäftsprozesse und erhebliche Kundenbindungs- und Kostensenkungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die GK Software bietet ihren Kunden neben den selbstentwickelten Softwarelösungen auch ein umfassendes Angebot an Implementierungs- Servicedienstleistungen. Die GK Software SE akquirierte 2013 die AWEK GmbH und 2015 das Retail-Segment der DBS Data Business Systems, Inc. 2017 erwarb die Gesellschaft die Mehrheitsbeteiligung an der auf künstliche Intelligenz fokussierten prudsys AG. 2018 wurde die valuephone GmbH übernommen, die führende Lösungen für mobile Konsumenten entwickelt. Am Hauptsitz in Schöneck sowie an weiteren Standorten in Deutschland, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Südafrika, Russland, Ukraine und den USA beschäftigt das Unternehmen 1.147 Mitarbeiter (Stand: 30. Juni 2018). GK Software verfügt über namhafte deutsche und ausländische Einzelhandelskunden, darunter Galeria Kaufhof, Parfümerie Douglas, Coop (Schweiz), EDEKA, Hornbach, JYSK Nordic, Lidl, Loblaw, Migros, Netto Marken-Discount und Tchibo. In mehr als 50 Ländern ist die Software mit rund 279.000 Installationen in über 46.000 in- und ausländischen Filialen im Einsatz. Die Gesellschaft ist seit dem Börsengang im Jahr 2008 um mehr als das Siebenfache gewachsen und hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 90,5 Mio. EUR erreicht. Seit 1990 haben die beiden Gründer Rainer Gläß (CEO) und Stephan Kronmüller (Stellvertretender Vorstand), zusammen mit einem erfahrenen Managementteam die GK Software zu einem stark wachsenden, profitablen Unternehmen geformt. Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.com Kontakt: Presse GK Software SE Dr. René Schiller Tel.: +49 (0)37464-84-264 Fax: +49 (0)37464-84-15 E-Mail: rschiller@gk-software.com Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GK Software SE Waldstraße 7 08261 Schöneck Deutschland Telefon: +49 (0)3 74 64 84 - 0 Fax: +49 (0)3 74 64 84 - 15 E-Mail: info@gk-software.com Internet: www.gk-software.com ISIN: DE0007571424 WKN: 757142 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 764127 08.01.2019 ISIN DE0007571424 AXC0131 2019-01-08/12:03