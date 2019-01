Nach einer Empfehlung der Berenberg Bank sind die Papiere von Hellofresh am Dienstag um bis zu 11,42 Prozent hochgesprungen. Zuletzt notierten die Aktien noch rund 6 Prozent im Plus auf 6,74 Euro. Die Papiere des Kochboxenanbieters rangen damit mit ihrer 21-Tage-Durchschnittslinie, die als kurzfristiger Trendindikator Beachtung findet.

Analyst Robert Berg sah in einer aktuellen Studie den "richtigen Zeitpunkt zum Einstieg" gekommen. Mit seinem leicht gesenkten Kursziel von 16 Euro signalisierte er den Anlegern mehr als Verdopplungspotenzial.

Die Hellofresh-Aktie sei zuletzt etwas aus dem Radar der Anleger geraten, so Berg. Er erwartet aber weiterhin starkes Umsatzwachstum und das Erreichen der Gewinnschwelle in den USA im laufenden Jahr. Die Sorgen um die Barmittelzuflüsse hält der Experte für übertrieben und das Potenzial in der Bewertung nicht annähernd eingepreist.

Nach dem Börsengang im November 2017 ging es für die Aktien bis Juli 2018 zunächst auf 15 Euro aufwärts. Im Anschluss folgte der Einbruch bis auf 5,825 Euro Ende vergangenen Jahres./ag/fba/mis

