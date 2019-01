Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100058682 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100058682 -



- Zahl der Städtereisen steigt doppelt so schnell wie die der

Länderreisen

- Berlin und München zeigen erfolgreiche Tourismuskonzepte

- International stossen immer mehr Städte an ihre Grenzen

- Sharing Economy treibt Entwicklung zusätzlich an

- Overtourism in Schweizer Städten durch den hohen Kurs des Schweizer

Franken bislang noch in Grenzen gehalten. Die Städte Zürich, Bern

und Luzern sind in der Studie vertreten.



Städtereisen boomen: Während die Zahl der touristischen

Übernachtungen bei Länderreisen in den vergangenen 10 Jahren um 26

Prozent zunahm, wuchs sie in Städten mehr als doppelt so schnell. Für

die besuchten Städte ist das einerseits eine gute Einnahmequelle,

doch wenn die Zahl der Touristen zu hoch wird, leiden sie darunter.

Die gravierendsten Folgen des so genannten "Overtourism": Lärm,

verstopfte Strassen, überfüllte Restaurants, genervte Einwohner,

Verlust lokaler Identität und Kultur. Ein bekanntes Beispiel für eine

untragbar hohe Zahl an Besuchern ist Venedig.



Die Hintergründe für das Phänomen des "Overtourism" und mögliche

Strategien für einen erfolgreichen Städtetourismus haben die Experten

von Roland Berger und die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV)

in ihrer Studie "European city tourism study 2018: Protecting your

city from overtourism" analysiert. Dafür haben sie Daten von 52

europäischen Städten erhoben und ausgewertet. Zentrales Ergebnis:

"Viele Städte haben sich in der Vergangenheit nur darauf

konzentriert, immer mehr Touristen anzuziehen", sagt Vladimir

Preveden, Partner von Roland Berger. "Dabei haben sie vergessen, eine

eigene Tourismusstrategie aufzusetzen, um die Interessen von Gästen

und Einheimischen, Stadtentwicklung und Tourismusplanung

gleichermassen zu berücksichtigen."



Position Schweiz & Overtourism



"Neben einer fehlenden Tourismusstrategie hat 'Overtourism' seine

Wurzeln vor allem in der Kombination von drei Faktoren: Attraktivität

der Stadt und der Umgebung, die Verfügbarkeit massentauglicher

Verkehrsmittel wie z.B. Low-Cost Carrier oder Kreuzfahrtschiffe sowie

ein günstiges Kaufkraftverhältnis der Währung im Zielgebiet im

Vergleich zur Währung im Quellmarkt", sagt Matthias Hanke,

Tourismus-Experte und Senior Partner bei Roland Berger in Zürich.

"Während die Attraktivität der Schweizer Städte und deren Umgebung

nahezu unschlagbar ist, wird der 'Overtourism' Schweizer Städte durch

den hohen Kurs des Schweizer Franken bislang noch in Grenzen

gehalten. Dennoch stellen der steigende Wohlstand sowie die

zunehmende Reiselust unter der Europäischen Bevölkerung mittelfristig

eine erstzunehmende Herausforderung auch für die Schweizer

Tourismusmanager dar", ergänzt Hanke.



Europäische Städte zeigen differenziertes Bild



Anhand der Kriterien Wertschöpfung und Tourismusintensität

(Verhältnis von Zahl der Touristen zu Einwohnerzahl) haben die

Studienautoren Cluster gebildet, um den aktuellen Stand der einzelnen

Städte abzubilden. Mit dabei aus der Schweiz sind Zürich, Bern und

Luzern. Dabei zeigen speziell vier untersuchte deutsche Grossstädte

ein sehr unterschiedliches Bild: Berlin und München gehören mit einem

gesunden Tourismus und einem erfolgreichen Zusammenspiel von

Stadtplanung und touristischer Entwicklung zu den sogenannten

"Shining Stars". Hamburg schafft es hingegen in die Kategorie

"Sustainable Quality". Die Stadt bietet zwar ein hochwertiges Angebot

an Kultur, Hotels, Restaurants und gut ausgebauter Infrastruktur, die

Zahl der Touristen hält sich aber in Grenzen - und könnte mit

geeigneten Massnahmen weiter gesteigert werden, um das

wirtschaftliche Potenzial besser zu nutzen.



In Frankfurt am Main steigt die Zahl der Übernachtungen seit

Jahren überproportional im Vergleich zur Einwohnerzahl, während

gleichzeitig die Wertschöpfung eher auf einem geringen Niveau

verharrt. Dies ist sicherlich auch durch den starken Fokus auf das

Business Segment zu erklären. "Wenn der Trend zu günstigen

Übernachtungen geht und auch sonst wenig Geld für Restaurants, Museen

und öffentliche Einrichtungen ausgegeben wird, ist der

Massentourismus nicht weit", warnt Preveden. "Das schlägt sich dann

schnell negativ auf das Image einer Stadt nieder und verprellt Gäste,

die qualitativ hochwertigen oder sogar Luxusurlaub machen wollen."



Tourismus braucht eine passende Strategie



Um einen unkontrollierten Tourismusfluss zu vermeiden, sollten

Städte frühzeitig eine ganzheitliche Tourismusstrategie erarbeiten.

"Diese Strategie sollte in erster Linie der langfristigen

Stadtentwicklungsplanung angepasst sein", sagt Preveden. "Nur dann

können diese beiden sich gegenseitig befruchten." Im Fokus sollten

etwa die Verbesserung der Infrastruktur und Lebensqualität stehen,

aber auch Umweltbelange und Smart City-Angebote. Um die Innenstädte

zu entlasten, sollten weniger frequentierte Stadtviertel wiederbelebt

und mit neuen, attraktiven Angeboten aufgewertet werden.



Dazu kommen regulierende Eingriffe, etwa bei der Zahl der

Hotelbetten - aber auch der privaten Unterkunftsangebote: "In Zeiten

der Sharing Economy hat zum Beispiel die unregulierte Vermietung von

Privatwohnungen einen enormen Effekt auf die Übernachtungskosten und

damit auf die Zahl der Touristen in einer Stadt", erklärt Roland

Berger-Partner Preveden. "Alle anderen Bemühungen im Kampf gegen den

"Overtourism" bleiben wirkungslos, wenn die Politik hier keinen

klaren Rahmen vorgibt."



Die Studie können Sie herunterladen unter:

www.rolandberger.de/pressemitteilungen



Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit

führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und

europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist

das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.

Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen

Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine

unabhängige Partnerschaft im ausschliesslichen Eigentum von rund 230

Partnern.



Originaltext: Roland Berger AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100058682

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100058682.rss2



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Roland Berger Schweiz

Yvonne Brunner

Senior Specialist - Marketing & Communications

Tel.: +41 79 542 46 78

E-Mail: yvonne.brunner@rolandberger.com