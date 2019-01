Wolfsburg (ots) -



- 455.000 Gäste besuchten bis zum 6. Januar die "Traumhafte Winterwelt" und erlebten die Gastfreundschaft am Volkswagen Standort - Beleuchtete Schornsteine des Volkswagen Kraftwerks, Lichttunnel und goldener Käfer beliebte Fotomotive



Die "Traumhafte Winterwelt" ist jedes Jahr ein Höhepunkt der Autostadt in Wolfsburg: Vom 30. November 2018 bis zum 6. Januar 2019 verwandelte sich die Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns in eine glitzernde Winterlandschaft und begeisterte in dieser Zeit rund 455.000 Gäste. Besonders beliebt waren die 6.000 Quadratmeter große Eislauffläche und die Schneewelt für Kinder. Für Staunen bei Groß und Klein sorgten die selbst produzierten Eisshows "Urban Sounds and Places", eine künstlerische Darstellung der "Street Culture" großer Städte. Sportliches Highlight waren die Besuche der Grizzlys Wolfsburg, die auf dem Eis ihr Können zeigten und im Rahmen ihrer Laufschule Tipps an den Nachwuchs weitergaben.



"Wir freuen uns, dass so viele Gäste und Familien aus der Region in der Weihnachtszeit und um den Jahreswechsel schöne Momente in der Autostadt erlebt haben", sagt Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt. "Zahlreiche Besucher haben ihre Eindrücke der Winterwelt auch in den sozialen Medien geteilt - dort war unser millionster Volkswagen, ein goldener Käfer vor dem Volkswagen Pavillon, eines der beliebtesten Motive", so Clement weiter.



Ebenfalls vielfach fotografiert wurde die märchenhafte Szenerie des Wintermarkts mit den als Adventskerzen beleuchteten Schornsteinen des Volkswagen Kraftwerks oder dem romantischen Lichttunnel. Insgesamt teilten die Autostadt Besucher mehr als 1.500 ihrer Eindrücke vom autostadtwinter in Bildern, Videos und Storys auf Instagram. Auch bei Facebook hat die "Traumhafte Winterwelt" mehr als 500.000 Nutzer erreicht. Sie wurde durch zahlreiche Posts, Likes und Kommentare zu einem zentralen Social-Media-Thema für die Region. Auch die beliebte Influencerin Trixi Giese, bekannt aus der Sendung "Germany's Next Topmodel", besuchte den automobilen Themenpark. Sie berichtete neben zahlreichen weiteren Influencern in den sozialen Medien von ihren Erlebnissen. Als besonderes Highlight vor Ort traf sich Trixi zu einer Selfie-Stunde mit ihren Fans auf der Piazza.



Als Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns und seiner Marken macht die Autostadt in Wolfsburg unter dem Motto "Menschen, Autos und was sie bewegt" die Werte des Konzerns und das Thema Mobilität in all seinen Facetten erlebbar. Über 39 Millionen Gäste haben den Themenpark und außerschulischen Lernort seit der Eröffnung im Jahr 2000 besucht, der damit zu den beliebtesten touristischen Destinationen in Deutschland gehört. Zudem ist die Autostadt das weltweit größte automobile Auslieferungszentrum und beherbergt das markenübergreifende Automobilmuseum ZeitHaus. Mit einer Vielzahl kultureller Veranstaltungen, wie den jährlich stattfindenden Movimentos Festwochen, ist die Autostadt überdies ein internationaler Treffpunkt für kulturell Interessierte.



